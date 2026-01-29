#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.9
603.32
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.9
603.32
6.61
Политика

Касым-Жомарт Токаев освободил Руслана Желдибая от должности

Руслан Желдибай, чиновник, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 09:01 Фото: akorda.kz
Руслан Желдибай освобожден от должности помощника президента – пресс-секретаря. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Информацию опубликовала пресс-служба Акорды сегодня, 29 января 2026 года.

"Указом главы государства Желдибай Руслан Султанулы освобожден от должности помощника президента – пресс-секретаря президента Республики Казахстан", – сказано в официальной публикации.

Руслан Желдибай родился в 1989 году.

В 2010 году окончил Казахский экономический университет им Т. Рыскулова. Выпускник международной образовательной программы "Болашак". В 2017 году окончил магистратуру Университета Уорик (Великобритания).

Трудовой стаж начинал в 2011-2012 годах с редактора национального телеканала "Қазақстан".

2012-2018 годы – глава отдела, продюсер на телеканале "Алматы".

2018-2019 гг. – руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

2019-2020 гг. – заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

С мая 2020 года по февраль 2022 года – заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации президента РК.

С февраля по апрель 2022 года – заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК.

С апреля 2022 года по январь 2023 года – пресс-секретарь президента Казахстана.

С января 2023 года по сентябрь 2023 года – заместитель руководителя Администрации президента – пресс-секретарь президента РК.

С 1 сентября 2023 года по 17 февраля 2025 года – помощник президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

С 17 февраля 2025 года – советник президента – пресс-секретарь президента.

Уже 9 сентября 2025 года Токаев назначил Руслана Желдибая своим помощником.

Другим указом Токаева Айбек Смадияров получил новую должность. Теперь он назначен советником президента – пресс-секретарем президента. От ранее занимаемой должности освобожден.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Айбек Смадияров назначен советником – пресс-секретарем президента
09:02, Сегодня
Айбек Смадияров назначен советником – пресс-секретарем президента
Токаев назначил Руслана Желдибая своим помощником
11:28, 09 сентября 2025
Токаев назначил Руслана Желдибая своим помощником
Марата Тажина освободили от должности
16:39, 16 июня 2023
Марата Тажина освободили от должности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Как выглядит турнирная таблица КХЛ после разгромного поражения "Барыса" от "Адмирала"
09:17, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КХЛ после разгромного поражения "Барыса" от "Адмирала"
Арман Царукян сделает Топурии роскошный подарок при одном условии
09:05, Сегодня
Арман Царукян сделает Топурии роскошный подарок при одном условии
Соперница Рыбакиной по полуфиналу AO ввязалась в скандал с закулисными видео
08:52, Сегодня
Соперница Рыбакиной по полуфиналу AO ввязалась в скандал с закулисными видео
Артета оценил будущее Темирлана Анарбекова
08:07, Сегодня
Артета оценил будущее Темирлана Анарбекова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: