«Осень отменили?» – первый снег выпал в Риддере

В Риддере наступила зима – местность Проходной белок, которая расположена на высоте 1870 м, покрыло снегом, передает Zakon.kz.

18 августа снегом покрыло Проходной белок. Здесь, на высоте 1870 м, находится спортивная база, – говорится в сообщении YK-news.kz.

Фотографии редакции предоставил очевидец Алексей Наконечный.

Фото: Instagram/yknews.kz

Некоторые пользователи Сети удивились такому явлению в августе и поинтересовались, куда пропала осень. Другие отметили, что это нормальная ситуация для горной местности:

«Зима, что ли?!»

«Это к деньгам!»

«Осень уже не в тренде!»

«Осень отменили, что ли?»

«А что-то вроде осени будет?»

«Мы еще зимние шины не купили!»

«Я очень извиняюсь... А что-то типа осени когда было?»

«А где осень шарится, а бабье лето... А что, сразу зима?»

«В горах в августе на Алтае снег – это норм. Тем более похолодание же везде!»

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в РГП «Казгидромет».

В самом Риддере и на метеостанции снега не было и нет в данный момент. В высокогорье осадки идут – это дождь со снегом. Для Риддера и его окрестностей это привычное явление, все-таки там высокогорье. Ожидаются похолодания. Мы составили прогноз, по которому в горных районах области, а это как раз Риддер, Катон-Карагайский район, в ближайшие дни ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, похолодание и заморозки вполне вероятны на востоке области, – отметили синоптики.

Ранее в РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Казахстану на 18-20 августа.

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Сообщалось, что в ближайшие дни на западные, северные, восточные регионы страны окажут влияние атмосферные фронты – пройдут дожди.