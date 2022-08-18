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«Осень отменили?» – первый снег выпал в Риддере

Первый снег выпал в Риддере Фото: unsplash
В Риддере наступила зима – местность Проходной белок, которая расположена на высоте 1870 м, покрыло снегом, передает Zakon.kz.
18 августа снегом покрыло Проходной белок. Здесь, на высоте 1870 м, находится спортивная база, – говорится в сообщении YK-news.kz.

Фотографии редакции предоставил очевидец Алексей Наконечный.

«Осень отменили?» – первый снег выпал в Риддере

Фото: Instagram/yknews.kz

Некоторые пользователи Сети удивились такому явлению в августе и поинтересовались, куда пропала осень. Другие отметили, что это нормальная ситуация для горной местности:

  • «Зима, что ли?!»

  • «Это к деньгам!»

  • «Осень уже не в тренде!»

  • «Осень отменили, что ли?»

  • «А что-то вроде осени будет?»

  • «Мы еще зимние шины не купили!»

  • «Я очень извиняюсь... А что-то типа осени когда было?»

  • «А где осень шарится, а бабье лето... А что, сразу зима?»

  • «В горах в августе на Алтае снег – это норм. Тем более похолодание же везде!»

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в РГП «Казгидромет».

В самом Риддере и на метеостанции снега не было и нет в данный момент. В высокогорье осадки идут – это дождь со снегом. Для Риддера и его окрестностей это привычное явление, все-таки там высокогорье. Ожидаются похолодания. Мы составили прогноз, по которому в горных районах области, а это как раз Риддер, Катон-Карагайский район, в ближайшие дни ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, похолодание и заморозки вполне вероятны на востоке области, – отметили синоптики.

Ранее в РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Казахстану на 18-20 августа.

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