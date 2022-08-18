«Осень отменили?» – первый снег выпал в Риддере
18 августа снегом покрыло Проходной белок. Здесь, на высоте 1870 м, находится спортивная база, – говорится в сообщении YK-news.kz.
Фотографии редакции предоставил очевидец Алексей Наконечный.
Фото: Instagram/yknews.kz
Некоторые пользователи Сети удивились такому явлению в августе и поинтересовались, куда пропала осень. Другие отметили, что это нормальная ситуация для горной местности:
«Зима, что ли?!»
«Это к деньгам!»
«Осень уже не в тренде!»
«Осень отменили, что ли?»
«А что-то вроде осени будет?»
«Мы еще зимние шины не купили!»
«Я очень извиняюсь... А что-то типа осени когда было?»
«А где осень шарится, а бабье лето... А что, сразу зима?»
«В горах в августе на Алтае снег – это норм. Тем более похолодание же везде!»
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в РГП «Казгидромет».
В самом Риддере и на метеостанции снега не было и нет в данный момент. В высокогорье осадки идут – это дождь со снегом. Для Риддера и его окрестностей это привычное явление, все-таки там высокогорье. Ожидаются похолодания. Мы составили прогноз, по которому в горных районах области, а это как раз Риддер, Катон-Карагайский район, в ближайшие дни ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, похолодание и заморозки вполне вероятны на востоке области, – отметили синоптики.
Ранее в РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Казахстану на 18-20 августа.
Сообщалось, что в ближайшие дни на западные, северные, восточные регионы страны окажут влияние атмосферные фронты – пройдут дожди.
19-20 августа на востоке области ожидаются сильные дожди, возможно, с выпадением града.