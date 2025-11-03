В Астане выпал первый снег – фото

В Астане вечером 3 ноября выпал первый снег. Белые хлопья покрыли улицы, автомобили и крыши домов, став напоминанием о скором приходе зимы, сообщает Zakon.kz.

Завтра днем, 4 ноября, в столице прогнозируют до -8-10°C и ветер с порывами до 20 м/с.

Также во вторник дождь и снег обещают почти по всей территории РК, кроме западных регионов.

Фото: Zakon.kz

Ночью на севере, днем в центре страны ожидается сильный снег, на юге, в горных районах юго-востока – сильные осадки (дождь, снег), следует из прогноза "Казгидромета".

По республике также прогнозируют усиление ветра, туман и гололед. На завтра штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана.

Вместе с тем, Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к участникам дорожного движения в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий по стране.