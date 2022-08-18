Оборонная политика президента направлена на военную безопасность страны – генерал Телегусов

Президент страны неоднократно ставил перед правительством и силовыми органами задачу по укреплению оборонной мощи и военной безопасности государства и на сегодня в РК разработана Военная доктрина – рассказал в интервью Zakon.kz генерал-майор, председатель Совета генералов Махмут Телегусов.

– Махмут Утегенович, по поручению главы государства в Казахстане идет реформирование Вооруженных сил. Чем, по вашему мнению, вызвано такое решение и чего ожидать по его окончании?

– Поручение президента Касым-Жомарта Токаева перестроить Вооруженные силы страны исходит, прежде всего, из его главного политического курса, направленного на строительство Нового Казахстана, а также из анализа и оценки результатов январских событий, военных конфликтов и в целом геополитических изменений в мире.

Как вы знаете, в начале этого года глава государства на совещании с руководящим составом Министерства обороны поручил пересмотреть план приобретения вооружения и военной техники и, учитывая геополитическую обстановку, а также актуальные угрозы на региональном уровне, потребовал кардинально повысить боеспособность Вооруженных сил страны, для чего нашему оборонному ведомству предстоит решить ряд первостепенных задач.

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На сегодняшний день реформирование Вооруженных сил идет, можно сказать, полным ходом, руководством и военачальниками разработан проект новой Военной доктрины Казахстана.

– Какие основные вопросы охватывает Военная доктрина?

– В этом документе определены система позиций по обеспечению военной безопасности страны, оборонительный характер действий государства и приоритет защиты своих интересов дипломатическим и другими невоенными путями.

Кроме того, предусмотрены современная концепция, новые формы и способы вооруженной борьбы, организации оборонительных операций. Говоря военным языком, это нужно для адекватного отражения угроз конфликта средней интенсивности – войны между государствами.

Для переформатирования в кратчайшие сроки наших Вооруженных сил и других войск необходима помощь правительства, непосредственная поддержка Верховного Главнокомандующего и каждого нашего соотечественника.

Свой вклад в это дело вносит и Совет генералов. Так, на основе проекта Военной доктрины и результатов анализа военных конфликтов в мире, мы выработали ряд предложений по созданию и укреплению сдерживающих факторов гибридных войн и межгосударственных военных конфликтов, угрожающих основам нашей государственности, и направили правительству.

– Махмут Утегенович, что следует понимать под сдерживающими факторами войны?

– Если говорить применительно к Казахстану, то это означает, что основными факторами сдерживания межгосударственных и других войн являются вековая дружба, сплоченность и единство нашего многонационального народа, обученного и готового в едином строю, плечом к плечу защищать свое Отечество.

У всех у нас еще свежи в памяти январские события, когда наши внутренние и внешние враги организовали по всей стране массированные информационные атаки. Это основа первого этапа гибридной войны. Целью провокаторов было и остается разжигание межнациональной розни, разобщение нашего общества, втягивание казахстанцев в гражданскую войну и захват власти без какого-либо военного вмешательства извне. Весь наш народ стал свидетелем чудовищных преступлений в собственной стране, организаторы которых, обманув мирных митингующих, были в шаге от своих коварных целей.

Мы не должны допустить повторения событий трагического января, а для этого каждый казахстанец должен твердо уяснить, что спрятавшиеся за бугром миллиардеры не будут рисковать своими жизнями и украденными у нас деньгами из-за благополучия и благосостояния своего народа.

Процветание нашей страны, укрепление нашей независимости и сохранение территориальной целостности зависит от единства, сплоченности и патриотизма всех казахстанцев.

Другим сдерживающим фактором являются оборонная мощь государства и высшая степень боевой готовности Вооруженных сил, при этом приоритетом является противовоздушная и противоракетная оборона. Об этом свидетельствуют боевые действия в зонах военного конфликта, поэтому нам необходимо укреплять оборонно-промышленные комплексы, реализовать в полной мере оборонную политику государства. Оборонная политика государства означает в конечном счете обеспечение военной безопасности страны.

Требования оборонной политики изложены в законах об обороне и Вооруженных силах РК, в соответствии с которыми правительству и руководителям центральных и местных исполнительных органов в течение 2023 года необходимо будет выполнить в полном объеме все обозначенные меры.

Не зря в июле этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета Безопасности дал ряд конкретных поручений по совершенствованию военной организации государства.

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И это правильно. Наступило время от слов и приукрашивания положения дел в стране перейти к результативным действиям.