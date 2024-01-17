Марат Аймашев стал заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК
Фото: gov.kz
Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева Марат Максутович Аймашев назначен заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Акорды 17 января, Марат Аймашев стал новым заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности.
Марат Аймашев родился в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае (РФ). Проходил обучение в Алматинском ВВУ в 1995 году, окончил НУО в 2008 году, факультет ГШ ВА Республики Беларусь в 2014 году. Генерал-майор Вооруженных Сил РК.
В Вооруженных Силах РК занимал ряд ключевых должностей:
- заместитель начальника департамента – начальник управления направлений Департамента стратегического планирования ГШ ВС РК;
- заместитель начальника главного штаба – начальник главного оперативного управления главного штаба Управления главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК;
- первый заместитель командующего войсками регионального командования – начальник штаба Управления командующего войсками Регионального командования "Астана";
- начальник Департамента стратегического планирования Генерального Штаба ВС РК.
Ранее глава государства назначил первого заместителя министра обороны.
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