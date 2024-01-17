Марат Аймашев стал заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК

Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева Марат Максутович Аймашев назначен заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 17 января, Марат Аймашев стал новым заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности.

Марат Аймашев родился в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае (РФ). Проходил обучение в Алматинском ВВУ в 1995 году, окончил НУО в 2008 году, факультет ГШ ВА Республики Беларусь в 2014 году. Генерал-майор Вооруженных Сил РК.

В Вооруженных Силах РК занимал ряд ключевых должностей:

заместитель начальника департамента – начальник управления направлений Департамента стратегического планирования ГШ ВС РК;

заместитель начальника главного штаба – начальник главного оперативного управления главного штаба Управления главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК;

первый заместитель командующего войсками регионального командования – начальник штаба Управления командующего войсками Регионального командования "Астана";

начальник Департамента стратегического планирования Генерального Штаба ВС РК.

Ранее глава государства назначил первого заместителя министра обороны.