Задержан судья Костанайского облсуда при получении крупной взятки

Фото: Zakon.kz

Судью Костанайского областного суда задержали при получении крупной взятки. Об этом сообщили в Верховном суде РК, передает Zakon.kz.

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