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Задержан судья Костанайского облсуда при получении крупной взятки

Задержан судья Костанайского облсуда при получении крупной взятки Фото: Zakon.kz
Судью Костанайского областного суда задержали при получении крупной взятки. Об этом сообщили в Верховном суде РК, передает Zakon.kz.
17 августа в результате взаимодействия Комитета национальной безопасности и Отдела внутренней безопасности Верховного суда в Костанае задержан с поличным судья Костанайского областного суда при получении крупной взятки.Пресс-служба Верховного суда РК

Как уточняется, денежные средства он получил за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Следственным департаментом КНБ проводится досудебное расследование по ст. 366, ч. 3, п. 3 УК РК.Пресс-служба Верховного суда РК

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Динара Халдарова
Костанай Костанайская область
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