Хомяки переселяются в города Казахстана, чтобы выжить

В города Казахстана подтягивается новый конфликтный житель. Без прописки селится на самых элитных участках, бессовестно захватывает дачи и огороды, оккупирует мусорные свалки.

Как отмечено в сюжете Первого канала Евразия, хомяк обыкновенный, милое пушистое существо, пугает агрессией и настоящим звериным рыком. Московские ученые месяц наблюдали за казахстанскими зверьками и выяснили, что больше всего их в столице.

Обычно первое впечатление о хомяках меняется, когда после урожая остаются вершки и корешки. Этот зверек в Красной книге, его численность сокращается. Но не в городах. Туда их тянет еда и безопасность.

В Евразии, где мы находимся, существует по меньшей мере 17 видов хомяков. От маленьких хомячков Роборовского, живущих в пустыне, о которых мало кто знал, пока они не стали домашними питомцами, до крупных хомяков, которыми мы сейчас занимаемся. Заместитель директора Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова (Россия) Алексей Суров

По словам главного научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова (Россия) Натальи Феоктистовой, рядом с Пирамидой живет довольно большое количество обыкновенных хомяков.

Они там чувствуют себя в безопасности. Мы насчитали более 150 нор этого вида на этой территории. Брали образцы пять лет назад и вот приехали в этом году. И так как хомяка в городе много, то Нур-Султан можно назвать столицей обыкновенного хомяка. Например, в Европе столицей хомяка вполне можно назвать Вену. Наталья Феоктистова

Пока ученые занимаются исследованиями, горожанам совсем не до этого – с хомяками-завоевателями бьются дачники и огородники. За урожай. Под угрозой все – от цветов до картофеля.

С мужем стала советоваться, что делать, ведь все жрут! Жрут же все подряд! (смеется) Ужас. Он говорит: «Надо ставить капкан». Животное очень хитрое, как бы не маскировала я, все равно приманка съедена, капкан на месте. Дачница из Петропавловска Тамара Окатьева

Карбыш – так называют в народе дикого хомяка – полная противоположность хомяку домашнему. Последний может протянуть лапки от обычной простуды, а карбыш выживает в лугах и лесостепях от Западной Европы до Китая. Ежедневно пробегает от двух километров, и ест все – от клевера до ящериц.

Сами животные, конечно, очень красивые. Но агрессивные. Кидаются и рычат. Это действительно звериный рык. Дачница из Петропавловска Тамара Окатьева

С хомяками на дачах все лето борются коты. У них лучше, чем у хозяев, получается победить вредителей. Как бы ни защищал хомяков «Гринпис», котам предъявить там ничего не смогут.