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Массовое нашествие косуль напугало жителей севера Казахстана

Массовое нашествие косуль напугало жителей севера Казахстана Фото: скриншот с видео
Целые стада диких сибирских косуль были замечены на севере Казахстана. Они гуляют по селам, без стеснения заглядывают в огороды и на дачи и даже природоохранная полиция предупреждает водителей о нашествии косуль, сообщает Zakon.kz

По информации КТК, массовое нашествие косуль специалисты объясняют миграцией животных из России. Покинуть родные места животных в свое время заставил голод из-за крупных летних пожаров. В наших краях четвероногих мигрантов привлекает то, что здесь мало хищников и много еды. Диких животных активно подкармливают лесники. В результате популяция в три раза превысила норму. Косуль теперь так много, что это уже беспокоит дорожных полицейских.

"Уважаемые водители, обращаем ваше внимание на значительную миграцию сибирской косули. Просим вас проявить особую бдительность на дорогах, строго соблюдать скоростной режим, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием диких животных", - сказал Еркем Галиуллина, инспектор группы природоохранной полиции управления МПС ДП СКО.

Ранее мы писали о нашествии сайгаков в Актюбинской области.

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Елена Вебер
Акмолинская область Казахстан Северо-Казахстанская область
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