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Житель СКО погиб в золотодобывающей шахте рудника Бестобе – начато расследование

Житель СКО погиб в золотодобывающей шахте рудника Бестобе Фото: пресс-служба компании «Алтыналмас»
В золотодобывающей шахте рудника Бестобе скончался 23-летний житель Северо-Казахстанской области. Обстоятельства смерти выясняют акмолинские полицейские, передает Zakon.kz.
17 августа в Управление полиции Степногорска поступило сообщение о том, что в поселке Бестобе на территории шахты «Западная» скончался 23-летний житель Айыртауского района Северо-Казахстанской области, – говорится в сообщении информационного медиапортала МВД РК.

Житель СКО погиб на акмолинской шахте: обстоятельства выясняются

Фото: polisia.kz

Предварительно установлено, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, при попытке незаконного проникновения в шахту.

Житель СКО погиб в золотодобывающей шахте рудника Бестобе

Фото: polisia.kz

По данному факту правоохранители начали досудебное производство по ст. 269-1, ч. 3 УК РК «Незаконное проникновение на охраняемый объект». В рамках расследования уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, 22 июля в этой же шахте был обнаружен труп незаконного старателя. Тело жителя поселка Бестобе было завернуто в спальный мешок и оставлено в вагоне для перевозки взрывчатого материала рядом со стволом шахты, где его при обходе обнаружили работники рудника и подняли на поверхность.

25 июля в компании «Алтыналмас» сообщили, что в неработающей золотодобывающей шахте рудника Бестобе обнаружены незаконные старатели. Один них – без признаков жизни.

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Всего в забое шахты «Западная» обнаружили троих мужчин, никто из них никогда там не работал. Они часто занимались незаконной добычей золотосодержащей руды, за что их ранее привлекали к административной ответственности.

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