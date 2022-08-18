Скандал с премьером Финляндии: названы имена знаменитостей на вечеринке

Вместе с премьер-министром Финляндии на вечеринке присутствовали член парламента Илмари Нурминен, певица Альма и другие финские знаменитости, сообщает Zakon.kz.

В финских соцсетях выложили видео с премьер-министром Финляндии Санной Марин, которая употребила алкоголь и отдохнула на вечеринке. Видео разошлось в интернете и стало достоянием общественности всех стран, сообщает EADaily.

Сама политик не видит ничего предосудительного в видеозаписях из социальных сетей, на которых она веселится в компании друзей. Об этом 36-летняя Марин заявила телекомпании Yle перед началом летнего заседания финской Социал-демократической партии.

Я хочу показать, что на ключевых государственных должностях находятся обычные люди, ведущие обычную жизнь. У меня есть семья, работа, а еще у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями, так же, как и многие другие люди моего возраста. Санна Марин

Ранее местные газеты Iltalehti и Ilta-Sanomat распространили видео из социальных сетей, на которых наряду с премьер-министром Финляндии веселятся член парламента Илмари Нурминен, телеведущие Тинни Викстрём и Каролина Туоминен, стилист Веса Сильвер, фотограф Янита Аутио, певица Альма и другие финские знаменитости.

На вечеринке был алкоголь, я пью легкие алкогольные напитки и веселюсь. Но я не употребляла наркотики. Я знала, что меня снимают, но была уверена, что, поскольку видео является частным, оно не будет опубликовано. Меня раздражает, что это стало достоянием общественности. Сожалею, что эти видео стали достоянием общественности. Они были сняты на одной из вечеринок с друзьями несколько недель назад. Мы отрывались, танцевали и пели. Премьер Финляндии

Ранее о подобных вечеринках с участием финского премьера уже сообщалось в СМИ. В декабре 2021 года в Финляндии разразился скандал из-за того, что Санна Марин провела вечер в ночном клубе, будучи зараженной коронавирусом, о чем она узнала позже.