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Увеличение числа фейков о российско-казахстанских отношениях отметили в МИД РФ

В МИД РФ отметили увеличение фейков про Казахстан Фото: pixabay
В МИД России отметили, что таким образом создается дополнительный фактор напряженности между соседями, а также внутри многонационального общества Казахстана, передает Zakon.kz.

Москва не исключает, что за созданием фейков о взаимодействии России и Казахстана могут стоять желающие «вбить клин» в отношения двух стран. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, сообщает РИА Новости.

Обратили внимание на резкое увеличение в социальных сетях и СМИ фейков, касающихся российско-казахстанского взаимодействия. Не исключаю, что за их созданием могут стоять желающие «вбить клин» в отношения России и Казахстана, создать дополнительный фактор напряженности между добрыми соседями, а также внутри многонационального общества КазахстанаИван Нечаев

Ранее жительница Алматы, чьи несовершеннолетние дети подверглись действиям сексуального характера со стороны подростков, указала на целенаправленную провокацию.

По словам женщины, неизвестные умышленно сформировали сообщение, из которого следует межнациональная рознь – факты были вырваны из контекста. Позже она обратилась с заявлением в полицию.

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