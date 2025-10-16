#АЭС в Казахстане
События

Ситуацию на казахстанско-российской границе прокомментировали в МИД РФ

Контрольно-пропускной пункт , пункт пропуска, КПП, пункты пропуска, пограничная служба, пограничная зона, пограничные зоны, граница Кыргызстана и Казахстана, границы Кыргызстана и Казахстана, границы КР и РК, граница КР и РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 18:06 Фото: primeminister.kz
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 16 октября прокомментировала ситуацию со скоплением фур на казахстанско-российской границе, сообщает Zakon.kz.

В последнее время СМИ пишут о том, что на границе России и Казахстана образовались очереди грузовых автомобилей, которые, в том числе, перевозят грузы из Китая. Так, по некоторым данным, почти 7 000 фур с 77 000 тоннами груза из Китая, следовавших через Казахстан и Кыргызстан, стоят на границе с РФ уже месяц.

"Казахстан – наш стратегический партнер и ключевой союзник в Центральной Азии. У наших государств самая протяженная сухопутная граница в мире. Поэтому одно из центральных направлений двустороннего сотрудничества – это создание единого евразийского транспортно-логистического каркаса, позволяющего обеспечивать безопасный и надежный транзит грузов в рамках двусторонней и международной торговли", – начала свой комментарий по этой ситуации Захарова.

По ее словам, особое внимание уделяется улучшению трансграничной инфраструктуры, в том числе реконструкции и совершенствованию пунктов пропуска.

"В этих условиях МИД России внимательно отслеживает любую информацию о возможных затруднениях в работе пропускной системы на границе между двумя странами и оперативно реагирует на это через дипломатические каналы. По имеющейся у нас информации, большинство грузового автотранспорта скопилось на стоянках на территории Республики Казахстан вблизи международных пунктов пропуска и не пересекают государственную границу в ожидании "особых указаний" от компаний-грузоотправителей. Среди множества причин звучат комментарии о якобы ужесточении проверок по линии мобильных групп ФТС России. Однако все мероприятия наших таможенных органов организованы в строгом соответствии с регламентом и направленны исключительно на защиту экономических интересов Российской Федерации, жизни и здоровья граждан, а также интересов потребителей товаров, ввозимых в нашу страну. Можем заверить, что для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности препятствия для свободного перемещения грузов в рамках взаимной торговли отсутствуют", – заявила представитель МИД России.

Ранее ситуацию со скоплением грузовиков на границе Казахстан – Россия комментировали в нашем Минтранспорта. Очереди и пробки обусловлены ужесточением мер контроля со стороны РФ: усилены процедуры проверки грузов, увеличено время досмотра транспортных средств, а также введены дополнительные меры по проверке документов и соблюдению санитарных и фитосанитарных требований. В то же время, согласно официальной информации ФТС России, пункты пропуска функционируют в штатном режиме, и заторов на контрольно-пропускных пунктах не зафиксировано.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
