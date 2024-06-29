Российский депутат предложил запретить добавлять майонез в шаурму на законодательном уровне

Депутат Виталий Милонов, комментируя инициативу Роскачества сформировать ГОСТ на шаурму (донер. – Прим. ред.), предложил запретить на законодательном уровне добавлять майонез в этот стридфуд. Он считает, что "это оскорбление шавермной традиции", сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью агентству "Москва", комментируя инициативу Роскачества сформировать ГОСТ на шаурму.

"Считаю, что нужно ввести на законодательном уровне тотальный запрет на использование майонезов в шаверме. Потому что майонез в шаверме – это оскорбление шавермной традиции. Тот, кто пользуется майонезом, наносит удар по репутации шавермы", – сказал Милонов.

При этом он усомнился в том, что удастся создать единый стандарт изготовления из-за региональных особенностей.

"Если мы говорим о шаверме, как о бытовом наборе компонентов, тогда да, можно разработать ГОСТ. Но у нас есть региональные особенности и различные нюансы", – заявил депутат.

По мнению Милонова, вопрос нуждается в серьезном обсуждении.

"Кто-то любит шаверму с копченой форелью, кто-то любит шаверму с индейкой, кто-то – со свининой, кто-то – с говядиной. Поэтому пытаться всех загнать в "шаурмечные рамки" – это неправильно. Надо серьезно обсудить этот вопрос", – добавил он.

Он также отметил, что изучал изготовление шаурмы в Ливане. По его словам, блюдо, которое готовят в России, "безбожно далеко" от того, что подают на родине его изобретения.

В Роскачестве разрабатывают ГОСТ на шаурму, который установит требования к ингредиентам и к процессам изготовления. Этого требуют риски массовых отравлений потребителей, а также общая санитарно-эпидемиологическая обстановка в общепите, отмечает агентство "Москва".

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