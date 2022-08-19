Ликвидировать трехсменные и аварийные школы поручил Тугжанов

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил всем акиматам регионов полностью ликвидировать трехсменные и аварийные школы, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-премьер отметил, что на качество знаний учащихся влияет учебная среда и уровень ее оснащенности.

В системе среднего образования одной из острых проблем остается нехватка ученических мест и функционирование 180 трехсменных и аварийных школ. Для их решения планируется ввод 1000 новых школ до 2025 года по 200 школ ежегодно, – отметил Ералы Тугжанов на республиканской августовской конференции педагогов.

Кроме того, в рамках национального проекта «Комфортная школа» будут построены школы на более чем 800 ученических мест по новым строительным стандартам, оснащенные современным оборудованием.

Я поручаю акиматам в срочном порядке принять действенные меры по полной ликвидации аварийных и трехсменных школ и доложить о принимаемых мерах. Данный вопрос будет на моем личном контроле. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов

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