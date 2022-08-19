Декрет для мужчин: житель столицы воспитывает троих детей, пока жена обеспечивает семью
Как отмечено в сюжете Первого канала Евразия, в этом году по Казахстану в отпуске по уходу за ребенком находятся 3,5 тыс. отцов, и чем их больше, тем острее в обществе разгораются споры.
У Ниязбека Смагулова утро начинается не с кофе, а с ухода за тремя детьми. Младшему всего полтора года. Ровно столько Ниязбек находится в декретном отпуске. Решение принимал вместе с женой. Он по профессии видеооператор, а вот супруга – стоматолог. Она зарабатывает больше.
Поначалу, если честно, было сложно, я время считал, когда жена придет домой. А потом привык как-то, втянулся, уже знал, что надо делать.Отец в отпуске по уходу за ребенком Ниязбек Смагулов
С утра надо детей накормить, младшего – отвести в садик, старшего, если не каникулы, в школу, а со средним – на спортивные занятия. Ниязбек старается сохранять спокойствие, не впадать в панику. Дети для него – все, и для них он старается быть настоящим папой.
Я могу в выходные работать, а в будние дни сидеть дома. Я не считаю, что в чем-то ограничен. В отношениях, в социуме.Ниязбек Смагулов
История Ниязбека для нашего общества редкая, да и мнение о такой практике неоднозначное. Пока одни горячо поддерживают или, как минимум, соглашаются, что это норма, другие выступают резко против.
Мы должны понимать, что каждое наше действие – это пример для подрастающего поколения. Лично я против, чтобы мужчина брал декретный отпуск. Я считаю, что источники дохода могут быть разные, а воспитание ребенка уже будет трудно исправить. Это неправильно, что мужчина и женщина меняются ролями. У наших предков не было такой практики, чтобы отец сидел дома, а мать зарабатывала и кормила семью.Общественный деятель Серик Туралыев
Психологи такое мнение не разделяют. Говорят, что отец дает детям чувство опоры и защищенности, прививает дисциплину. Но лучше всего, когда в процессе воспитания принимают участие оба родителя.
Мать и отец – это равноценно, и ответственность у них одинаковая. То есть это миф, когда говорят, что мама главнее, папа безответственный, поэтому нужно доверять больше маме.Психотерапевт Махаббат Шарипова
В Казахстане декретный отпуск мужчины оформляют так же, как и женщины. Первым делом необходимо взять больничный лист и предъявить его на работе. Работодатель обязан будет оформить соответствующий приказ. Социальные выплаты в таком случае будет получать отец, пока ребенку не исполнится год. Сейчас в нашей стране рассматривают возможность продлить льготы до полутора лет.
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