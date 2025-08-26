От 1 до 20 млн тенге: названы самые дорогие операции, которые проводят детям по ОСМС в Алматы

В алматинском филиале Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) сегодня, 26 августа 2025 года, рассказали о самых дорогих детских операциях, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в Алматы ежегодно детям проводятся сотни дорогостоящих операций с использованием высоких технологий.

Детям имплантируют аппараты, которые управляют нервами, пересаживают печень и даже "перезапускают" костный мозг. Стоимость таких вмешательств – от 1 до 20 млн тенге. Но для родителей они абсолютно бесплатны – все оплачивается за счет ОСМС.

По данным алматинского филиала ФСМС, только за полгода 2025 года в клиниках южной столицы врачами проведено порядка 500 вмешательств в рамках ОСМС.

Трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток – 17-20 млн тенге

Самая дорогостоящая детская операция в Алматы. Используется для лечения тяжелых заболеваний крови и костного мозга, когда собственные клетки ребенка перестают функционировать. Донорские стволовые клетки позволяют восстановить кроветворение и спасти жизнь ребенку.

За полгода врачи провели 18 таких операций.

Стимуляция блуждающего нерва при фармакорезистентной эпилепсии – 9,9 млн тенге

В детских клиниках Алматы данный вид операции внедрили только в этом году, и уже 5 детей получили возможность жить без судорог. Метод применяется, когда медикаментозное лечение не дает результата. Под кожу в области груди устанавливается генератор, который посылает электрические импульсы к блуждающему нерву, помогая снизить частоту и силу эпилептических приступов. Для ребенка это шанс на нормальную жизнь без постоянных судорог.

Имплантация электромагнитного слухового аппарата – 7,8 млн тенге

Кохлеарная имплантация – это высокотехнологичная операция, возвращающая слух детям с тяжелой двусторонней тугоухостью. Процедура проводится детям с двусторонней сенсоневральной тугоухостью IV степени или глухотой, у которых нет эффекта от слуховых аппаратов. Для детей очень важна ранняя диагностика нарушениях слуха: чем раньше поставлен диагноз и выполнена операция, тем выше шанс на развитие полноценной речи и социализацию.

За полгода уже 94 детям провели подобные операции.

Трансплантация аутологичных гемопоэтических стволовых клеток – 5,3 млн тенге

Метод заключается в пересадке собственных клеток пациента. Применяется при онкогематологических заболеваниях и позволяет восстановить костный мозг после интенсивной химиотерапии.

Микрохирургические вмешательства на спинном мозге с нейромониторингом и навигацией – 4,7 млн тенге

Эти операции используют передовые технологии: интраоперационный нейромониторинг для оценки функции спинного мозга во время операции и навигационные системы для точного позиционирования хирургических инструментов. Такое вмешательство необходимо при опухоли и грыжи спинного мозга или исправить аномалии шейных позвонков.

Рентгенэндоваскулярная эмболизация сосудистых опухолей головы и шеи – 4,1 млн тенге

Применяется при гломусных опухолях и гемангиомах у детей. Суть метода – перекрытие патологических сосудов, питающих опухоль, что позволяет остановить ее рост и избежать массивных кровотечений.

Открытая вальвулопластика митрального клапана – 4,1 млн тенге

Операция проводится детям с врожденными пороками сердца, когда митральный клапан перестает полноценно работать. Вмешательство позволяет сохранить собственный клапан без необходимости установки протеза.

Полное восстановление транспозиции магистральных сосудов – 3,1 млн тенге

Одна из самых сложных детских кардиохирургических операций и проводится в первые недели жизни. Позволяет исправить врожденный порок, при котором аорта и легочная артерия поменяны местами. Хирурги буквально переставляют сосуды на их законное место, чтобы сердце ребенка начало работать правильно.

За полгода врачи Научного центра педиатрии и детской хирургии спасли жизнь 5 новорожденным.

Реконструктивные краниофациальные операции с применением пластин – 3,1 млн тенге

Реконструктивные краниофациальные операции с применением пластин у детей выполняются для коррекции деформаций черепа, вызванных, например, преждевременным закрытием швов (краниосиностозом), что ограничивает рост мозга. В этих операциях титановые или биодеградируемые пластины используются для фиксации костных лоскутов и моделирования формы черепа, обеспечивая необходимое пространство для развития мозга.

Самому маленькому пациенту, которому провели такую операцию в этом году, было всего 2 месяца.

