Штырь в голове ребенка – в Щучинске начато досудебное расследование

В Щучинске начато досудебное расследование по факту получения несовершеннолетним травмы головы на футбольной площадке, передает Zakon.kz.

17 августа на одной из футбольных площадок, расположенных в Щучинске, около 17:00 в местный отдел полиции поступило сообщение, что девятилетний мальчик получил колото-резаное ранение параорбитальной области, напоровшись на стальной прут, торчащий из ограждения, – говорится в сообщении информационного медиа-портала МВД РК.

Фото: polisia.kz

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 278 ч. 1 УК РК («Недоброкачественное строительство»).

Фото: polisia.kz

В рамках расследования установлен застройщик данной детской площадки. Также известно, что объект состоит на балансе ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Бурабайского района». В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, расследование продолжается.

Новость по теме Акмолинские врачи спасли ребенка со штырем в голове

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области врачи спасли ребенка, вытащив проткнувший голову штырь. Мальчик был доставлен на карете скорой помощи из Щучинска. Со слов мамы, ребенок играл на футбольной площадке. Во время игры с ребятами в футбол случайно наткнулся на торчащий из забора штырь.