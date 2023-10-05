Учитель ударила школьника головой об доску: начато досудебное расследование

5 октября 2023 года Казнет облетело видео, как учительница бьет школьника головой об доску. Случай произошел в школе села Жибек жолы Акмолинской области. В полиции региона отреагировали на произошедшее и сообщили Zakon.kz, что начато досудебное расследование.

В распространяемом сообщении сказано, что по инциденту начато досудебное расследование по ст.140 ч.2 УК РК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Также отмечено, что в рамках досудебного расследования назначены соответствующие экспертизы.

"Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – заключили в полиции.

Ранее автор видео отмечал, что мальчика избили за то, что он обернулся и попросил ручку.

Тем временем в Управлении образования области заявили, что по данному факту в школу выехала комиссия районного отдела образования для выяснения всех обстоятельств.