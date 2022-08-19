Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в город Сочи (Российская Федерация), передает Zakon.kz.

Как сообщается, в рамках визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что 19 августа Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Сочи, а 24 августа по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом посетит Баку.