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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи Фото: скриншот видео
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в город Сочи (Российская Федерация), передает Zakon.kz.

Как сообщается, в рамках визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что 19 августа Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Сочи, а 24 августа по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом посетит Баку.

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Россия Алиев Ильхам Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Азербайджан
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