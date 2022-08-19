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Токаев пригласил Путина на саммит СНГ: Рассчитываем на ваше личное участие

встреча в Сочи Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводит встречу с главой РФ Владимиром Путиным в городе Сочи, передает Zakon.kz.
Действительно, Казахстан и Россия имеют взаимоотношения стратегического партнерства. В этом году мы отмечаем большую дату установления дипломатических отношений. 30 лет тому назад они были установлены. 30 лет тому назад был подписан первый договор о дружбе и сотрудничестве, взаимной помощи. В 2013 году этот договор был дополнен новым документом, который был подписан вами о союзнических взаимоотношениях между нашими странами. Поэтому действительно основа очень хорошая. Касым-Жомарт Токаев

Президент РК также отметил торгово-экономического сотрудничество между странами.

Что касается торгово-экономического сотрудничества, то оно успешно развивается, промышленная кооперация достигает серьезных результатов. Как вы правильно отметили, динамика торговли положительная. В прошлом году объем торговли составил 24,5 млрд долларов. По этим показателям Россия занимает первое место в нашем товарообороте. В этом году торговля развивается достаточно успешно. Мы активно взаимодействуем на основных площадках в организации ООН, других международных институтах. Касым-Жомарт Токаев

Как уточнил президент, в 2022 году Казахстан председательствует в СНГ, в октябре будет саммит СНГ. Токаев заявил, что рассчитывает на личное участие Путина, «тем более что Россия играет важную роль в СНГ».

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