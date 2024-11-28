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Токаев лично проводил Путина в аэропорту Астаны

Токаев лично проводил Путина в аэропорту Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 20:58 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 ноября лично проводил в столичном аэропорту президента Российской Федерации Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в аэропорту выстроился почетный караул.

"Художница Асель Сабыржанқызы подарила президенту России полотно, которое она написала в честь его визита в нашу страну. Картина посвящена дружбе двух стран", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по итогам государственного визита в Казахстан и саммита ОДКБ президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопросы журналистов. О чем он говорил можно узнать здесь

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