Токаев лично проводил Путина в аэропорту Астаны

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 ноября лично проводил в столичном аэропорту президента Российской Федерации Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в аэропорту выстроился почетный караул.

"Художница Асель Сабыржанқызы подарила президенту России полотно, которое она написала в честь его визита в нашу страну. Картина посвящена дружбе двух стран", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по итогам государственного визита в Казахстан и саммита ОДКБ президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопросы журналистов. О чем он говорил можно узнать здесь.

