Оснований для пессимистических прогнозов по сотрудничеству России и Казахстана нет – Токаев

Фото: gov.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что пессимистичных прогнозов по сотрудничеству Казахстана и России нет, передает корреспондент Zakon.kz.

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