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Оснований для пессимистических прогнозов по сотрудничеству России и Казахстана нет – Токаев

РК и РФ Фото: gov.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что пессимистичных прогнозов по сотрудничеству Казахстана и России нет, передает корреспондент Zakon.kz.
Специфика геополитической ситуации подсказывает нам необходимость сверки часов с тем, чтобы, возможно, дать дополнительные поручения правительствам. Они успешно работают, взаимодействуют друг с другом. Тем не менее, жизнь подсказывает новые задачи, которые, конечно же, нужно решать, – сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Глава государства отметил, что есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается сотрудничество Казахстана и России.

Нас объединяет общая граница. Самая протяженная сухопутная граница в мире и, кстати, делимитированная. Поэтому каких-либо оснований для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет. Я лично, как президент Казахстана, настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему двустороннему сотрудничеству во всех сферах.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Сочи.

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Токаев настроен придать динамику двустороннему сотрудничеству РК и РФ

Тамила Языкова
Россия Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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