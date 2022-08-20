Токаев выразил удовлетворение итогами переговоров с Путиным

Фото: Акорда

Президенты условились о продолжении регулярных рабочих контактов. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за проявленное им радушие и гостеприимство, сообщает Zakon.kz.

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