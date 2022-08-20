Токаев выразил удовлетворение итогами переговоров с Путиным
Фото: Акорда
Президенты условились о продолжении регулярных рабочих контактов. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за проявленное им радушие и гостеприимство, сообщает Zakon.kz.
Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал о переговорах Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.
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По его словам, по завершении продолжительных переговоров Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение их итогами.
По мнению главы государства, они прошли в исключительно дружеской атмосфере, отличались взаимной доверительностью и деловитостью. В ходе переговоров обсуждался весь спектр вопросов, касающихся торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия двух стран на международной арене. Руслан Желдибай
Пресс-секретарь президента также сообщил, что президенты выразили обоюдное понимание важности неуклонной реализации достигнутых на уровне глав государств договоренностей двух стран.
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