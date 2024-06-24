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Токаев выразил соболезнования Путину в связи с атаками в Дагестане

соболезнования, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 06:05 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствия в связи с террористическими атаками в Дагестане, сообщает Zakon.kz.

Атаки на православные храмы и синагогу привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов.

Как пишет Акорда, Токаев предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств.

Как заявил президент, Казахстан решительно осуждает это античеловеческое деяние и выступает за развитие многостороннего сотрудничества в борьбе против терроризма под эгидой ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций.

Ранее сообщалось, что неизвестные люди обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а также напали на пост ДПС в Махачкале. Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовные дела по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). Позже стало известно, что в результате вооруженной атаки на Махачкалу и Дербент убиты шестеро полицейских. Однако по последним данным жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о том, что 24, 25 и 26 июня объявлены в стране днями траура.

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Россия Дагестан Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт 2024 год
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