Грузовик в Турции протаранил толпу, убив 16 человек

Глава Минздрава страны Фахреттин Коджа также сообщил о 29 пострадавших, которые в результате ДТП получили различные травмы, передает Zakon.kz.

Авария произошла в уезде Дерик провинции Мардин. У грузовика отказали тормоза и он врезался в толпу, написал министр в Twitter. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Момент жуткой аварии попал на видео.

Ранее в провинции Ризе на черноморском побережье Турции перевернулся автобус с туристами. Есть ли среди них казахстанцы, пока неизвестно.