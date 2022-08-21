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Грузовик в Турции протаранил толпу, убив 16 человек

ДТП Фото: скриншот видео
Глава Минздрава страны Фахреттин Коджа также сообщил о 29 пострадавших, которые в результате ДТП получили различные травмы, передает Zakon.kz.

Авария произошла в уезде Дерик провинции Мардин. У грузовика отказали тормоза и он врезался в толпу, написал министр в Twitter. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Момент жуткой аварии попал на видео.

Ранее в провинции Ризе на черноморском побережье Турции перевернулся автобус с туристами. Есть ли среди них казахстанцы, пока неизвестно.

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Автобус с туристами перевернулся в Турции

Елена Беляева
Турция
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