Алабай напал на прохожих в Павлодаре

Полиция устанавливает владельца собаки для привлечения к ответственности. По факту применения табельного оружия полицейским проводится проверка, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Павлодарской области, сообщение о неизвестной собаке, которая бросается на людей, поступило 21 августа в 06:31. Инцидент произошел по улице Бекхожина за одним из торговых домов.

По прибытии к месту полицейские увидели собаку породы алабай, без намордника, которая кидалась на прохожих и вела себя агрессивно.

К полицейским обратился мужчина и рассказал, что ранее эта собака набросилась на женщину, а затем и на него самого. 33-летний потерпевший является сотрудником ДП. Он получил рану правого предплечья, его доставили в больницу.

Полицейский Ерсин Шахманов применил табельное оружие ПМ-9 мм, выстрелив два раза. Собака живая, ее передали ветеринарам.