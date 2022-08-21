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МИД РК опроверг информацию о погибших казахстанцах в результате ДТП в России

здание Фото: МИД РК
Пресс-служба Министерства иностранных дел отреагировала на распространившуюся в российских СМИ информацию о погибших гражданах Казахстана в аварии в Ульяновской области, передает Zakon.kz.
Относительно ДТП на территории России. По предварительным данным штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП в Ульяновской области граждан Казахстана нет. Пресс-служба МИД РК

Ранее сообщалось, что 15 казахстанцев погибли и еще четверо находятся в тяжелом состоянии в результате столкновения большегруза с автобусом.

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Елена Беляева
Россия Казахстан
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