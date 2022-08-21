МИД РК опроверг информацию о погибших казахстанцах в результате ДТП в России

Фото: МИД РК

Пресс-служба Министерства иностранных дел отреагировала на распространившуюся в российских СМИ информацию о погибших гражданах Казахстана в аварии в Ульяновской области, передает Zakon.kz.

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