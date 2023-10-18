МИД РК опроверг информацию о погибшем и двух пропавших казахстанцах в Израиле

Израильское министерство иностранных дел распространило информацию, что один казахстанец погиб и двое пропали без вести на территории страны, сообщает Zakon.kz.

В МИД РК опровергли данную информацию.

Ранее МИД Израиля распространил информацию об убитых и пропавших без вести граждан иностранных государств. По их данным убиты 218 человек, пропали без вести – 78.

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По состоянию на 16 октября, в посольство Казахстана в Израиле обратились более 100 граждан РК с просьбой оказать содействие в выезде из страны. Часть из них уже покинули страну самостоятельно при содействии казахстанских дипломатов.

Обострение конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем произошло 7 октября, когда боевики атаковали приграничные территории Израиля, убили сотни гражданских лиц и взяли заложников. Вскоре после этого армия Израиля вытеснила ХАМАС с израильских территорий и взяла в осаду сектор Газа.