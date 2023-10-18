Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

МИД РК опроверг информацию о погибшем и двух пропавших казахстанцах в Израиле

МИД РК опроверг информацию о погибшем и двух пропавших казахстанцах в Израиле Фото: gov.kz
Израильское министерство иностранных дел распространило информацию, что один казахстанец погиб и двое пропали без вести на территории страны, сообщает Zakon.kz.

В МИД РК опровергли данную информацию. 

Ранее МИД Израиля распространил информацию об убитых и пропавших без вести граждан иностранных государств. По их данным убиты 218 человек, пропали без вести – 78. 

таблица

Фото: скриншот

По состоянию на 16 октября, в посольство Казахстана в Израиле обратились более 100 граждан РК с просьбой оказать содействие в выезде из страны. Часть из них уже покинули страну самостоятельно при содействии казахстанских дипломатов.

Обострение конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем произошло 7 октября, когда боевики атаковали приграничные территории Израиля, убили сотни гражданских лиц и взяли заложников. Вскоре после этого армия Израиля вытеснила ХАМАС с израильских территорий и взяла в осаду сектор Газа. 

Читайте также

Обширный антициклон в Казахстане: синоптики рассказали о погоде на 19 октября
Обширный антициклон в Казахстане: синоптики рассказали о погоде на 19 октября
Жители аварийного жилья получили новые квартиры в Астане
Жители аварийного жилья получили новые квартиры в Астане
Как в Алматы отметят День Республики
Как в Алматы отметят День Республики
Анастасия Стативкина
МИД РК Казахстан Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Моя сборная выиграла: что творилось в раздевалка после победного матча Казахстан-Финляндия
Моя сборная выиграла: что творилось в раздевалке после победного матча Казахстан – Финляндия
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления