«Серебро» выиграл казахстанский борец на ЧМ в Болгарии
Фото: olympic.kz
Чемпионат мира по спортивной борьбе до 20 лет (U20) проходит в городе София, передает Zakon.kz.
Юсуф Мациев (97 кг) в финальной битве за золотую медаль изначально вел 4:0, но в итоге уступил иранцу Али Рамезанали Абедидарзи - 4:9.
Всего Казахстан взял три медали на молодежном чемпионате мира до 20 лет по греко-римской борьбе. Бронзовыми призерами стали Динмухамед Кошкар (67 кг) и Максат Сайлау (87 кг).
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