Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

«Серебро» выиграл казахстанский борец на ЧМ в Болгарии

спортсмены Фото: olympic.kz
Чемпионат мира по спортивной борьбе до 20 лет (U20) проходит в городе София, передает Zakon.kz.

Юсуф Мациев (97 кг) в финальной битве за золотую медаль изначально вел 4:0, но в итоге уступил иранцу Али Рамезанали Абедидарзи - 4:9.

Новость по теме

Бронзовую медаль выиграл казахстанский борец на ЧМ в Болгарии

Всего Казахстан взял три медали на молодежном чемпионате мира до 20 лет по греко-римской борьбе. Бронзовыми призерами стали Динмухамед Кошкар (67 кг) и Максат Сайлау (87 кг).

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

Дияр Нургожай стал первым казахстанским чемпионом Eagle FC в полутяжелом весе

Камару Усман впервые проиграл в UFC

Хабиб Нурмагомедов прибыл в Нур-Султан

Елена Беляева
Болгария Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
школы
Какие школы в Казахстане перейдут на пятидневку c нового учебного года
рабочие
Улицу частично перекроют в Алматы в ночь на 23 августа
Запросто читают мысли других людей: назван Топ-3 знаков зодиака
Запросто читают мысли других людей: назван Топ-4 знаков зодиака
Школьные каникулы 2022-2023 в Казахстане
Школьные каникулы: как будут отдыхать дети в новом учебном году
инфляция
Рожки, подсолнечное масло, творог и сахар подорожали в Казахстане
Солдат покончил с собой в Жамбыле
Солдат-срочник покончил с собой в Жамбыле
ДТП
Грузовик в Турции протаранил толпу, убив 16 человек
Собака напала на прохожих в Павлодаре
Алабай напал на прохожих в Павлодаре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления