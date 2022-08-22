«Серебро» выиграл казахстанский борец на ЧМ в Болгарии

Чемпионат мира по спортивной борьбе до 20 лет (U20) проходит в городе София, передает Zakon.kz.

Юсуф Мациев (97 кг) в финальной битве за золотую медаль изначально вел 4:0, но в итоге уступил иранцу Али Рамезанали Абедидарзи - 4:9.

Новость по теме Бронзовую медаль выиграл казахстанский борец на ЧМ в Болгарии

Всего Казахстан взял три медали на молодежном чемпионате мира до 20 лет по греко-римской борьбе. Бронзовыми призерами стали Динмухамед Кошкар (67 кг) и Максат Сайлау (87 кг).

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