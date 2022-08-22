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Токаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с крупными ДТП

Токаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с крупными ДТП Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, передает Zakon.kz.

Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с крупными дорожно-транспортными происшествиями в провинциях Мардин и Газиантеп, приведшими к многочисленным жертвам и пострадавшим.

Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам и семьям, потерявшим своих близких, а также братскому турецкому народу. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, – говорится в телеграмме.

Напомним, 20 августа в Турции произошло два крупных смертельных ДТП:

  • в провинции Газиантеп перевернулся автобус с туристами (погибли 16 человек, сообщалось о 23 пострадавших);

  • в провинции Мардин грузовик протаранил толпу (погибли — 19, пострадали десятки, сообщалось о 29 пострадавших).

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Токаев Касым-Жомарт Эрдоган Реджеп Тайип Казахстан Турция
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