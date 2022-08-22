Токаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с крупными ДТП

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, передает Zakon.kz.

Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с крупными дорожно-транспортными происшествиями в провинциях Мардин и Газиантеп, приведшими к многочисленным жертвам и пострадавшим.

Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам и семьям, потерявшим своих близких, а также братскому турецкому народу. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, – говорится в телеграмме.

Напомним, 20 августа в Турции произошло два крупных смертельных ДТП: