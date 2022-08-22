Токаев провел назначения в Совбезе РК
Фото: akorda.kz
Глава государства назначил Азамата Дюсембекова на пост заведующего отделом правоохранительной системы. Амангельды Омарбеков получил должность заведующего ситуационным центром, сообщает Zakon.kz.
Дюсембеков Азамат Нурланович назначен заведующим отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан; Омарбеков Амангельды Оразалынович назначен заведующим ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан, – говорится в тексте распоряжения главы государства.
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