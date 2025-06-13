Токаев снял Омарбекова с поста заведующего ситуационным центром Совбеза
Соответствующую информацию пресс-служба Акорды опубликовала 13 июня 2025 года.
"Распоряжением главы государства Омарбеков Амангельды Оразалынович освобожден от должности заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан", – сказано в публикации.
Фото: akorda.kz
Амангельды Омарбеков родился в 1982 году.
Образование: окончил Казахскую государственную юридическую академию (правоведение) и магистратуру Национального университета обороны (военное и государственное управление).
2005-2016 гг. – служба в специальных государственных органах.
2016 год-август 2022 года – инспектор, заведующий сектором, заместитель заведующего Секретариатом Совета Безопасности РК.
В августе 2022 года распоряжением назначен заведующим Ситуационным центром Совета безопасности РК.
16 апреля 2025 года под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание Совета Безопасности. В ходе мероприятия был обсужден алгоритм действий по изменению ситуации на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов.