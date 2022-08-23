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Как обстоят дела с мясом в Казахстане, рассказал глава Минсельхоза

базар, цены на мясо Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев заявил, что ситуация с мясом в стране стабильная, однако возможен небольшой рост цен, передает корреспондент Zakon.kz.
Объем производства мяса стабильный, растет и экспортируется. Поголовье скота растет, увеличивается объем экспорта переработанного мяса за рубеж. Поэтому ситуация стабильная. Если посмотреть на то, что идет рост цен, то, сами видите, что есть расходы в животноводстве, начиная с топлива, цены на все необходимые вещи растут. В этой связи возможно некоторое увеличение.Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев

По словам министра, при прогнозе цен необходимо учитывать несколько факторов: поголовье скота и вопрос финансирования.

Оснований для сильного роста цен нет, ситуация стабильная. Однако уровень прибыльности животноводческих хозяйств должен сохраняться равномерно.Ербол Карашукеев

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