Когда самокатчики, пешеходы и автолюбители найдут компромисс в Алматы

Число инцидентов с участием электросамокатов в Алматы не уменьшается, а популярность этого вида городского транспорта растет с бешеной скоростью. Zakon.kz разбирался, когда все участники дорожного движения найдут свое место на улицах города.

Преимуществ у электросамоката как вида транспорта масса: на нем можно ездить без пробок, это экологически чистый вид транспорта, в отличие от велосипеда для езды на электросамокате не надо прикладывать мускульную силу. Все было бы хорошо, если бы в Алматы была должным образом развита сеть велодорожек, но специальные полосы для микромобильного транспорта есть не везде. На сегодня в городе обустроено 77,2 км велоинфраструктуры, в том числе 21,5 км велополос, 55,6 км велодорожек. По планам до 2030 года должно быть обустроено более 185 км велоинфраструктуры и увеличена ее протяженность в 2,5 раза, то есть до 262,8 км, в 2024 году – до 190,9 км, в 2026 году – до 223,6 км, в 2030 году – до 262,8 км.

А пока самокатчики на многих улицах вынуждены делить дорогу с автолюбителями, которые им не рады, либо тротуары – с пешеходами, которые также не жалуют едущих на самокатах. Порой соседство электросамокатчиков с автолюбителями и пешеходами заканчивается инцидентами. По данным статистики, с начала года зарегистрировано 77 ДТП с участием альтернативных видов транспорта (в том числе 22 ДТП с участием электросамокатов), 81 человек травмирован (23 – от самокатов), есть один смертельный случай.

Не единичны факты ДТП с электросамокатами, есть даже погибшая 27-летняя девушка. По данному факту уголовное дело до сих пор расследуется. Молодая автолюбительница стояла на обочине, открыла дверь и снесла, грубо говоря, девушку, которая ехала в тот момент мимо на электросамокате. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Такие случаи должны стать уроком. Самокат – средство повышенной опасности, можно и убить, и убиться. Чудом удалось спастись от самокатчиков женщине с детьми, гулявшей по тротуару пару лет назад. Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек

В начале июля правила для средств индивидуальной мобильности прописали в стандарте Казахстана.

Электросамокаты в нормативных документах делятся на две категории. Одна категория – маломощные, не превышающие 240 Ватт, и они могут развивать скорость не больше 25 км/час, они по теххарактеристикам похожи на велосипед, который приводится в движение мускульной силой. По-моему, они как раз-таки могут двигаться по правилам только по тротуару, но ни в коем случае не по проезжей части. Но есть самокаты, которые развивают скорость до 50 км/час и по своим теххарактеристикам приближаются к мопедам. Как правило, это частные самокаты, которые несутся на огромной скорости по тротуарам, как и мопеды. Вот такие скоростные самокаты и мопеды ни в коем случае не должны ездить по тротуару. Если не предусмотрены велодорожки и отдельные обозначенные зоны, то на них можно ездить по правой стороне проезжей части, но не по остальным полосам проезжей части, как это часто бывает. А иногда происходят вопиющие случаи, мы видим их на встречной полосе дорожного движения. Салтанат Азирбек

В этом году планируется внесение изменений в Закон РК «О дорожном движении», в Правила дорожного движения и в КоАП РК.

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Согласно изменениям, водительское удостоверение при управлении электросамокатами требоваться не будет, но будет обязательное условие, что возраст водителя, выезжающего на электросамокате на дорогу, на проезжую часть, велополосу или полосу общественного транспорта или на тот же тротуар, должен быть не менее 16 лет.

Кроме того, электросамокаты должны быть оборудованы фарами или катафотами, чтобы их было хорошо видно в ночное время.

Фото: Zakon.kz

Ошибки при езде на самокате

Врачи отмечают, что наиболее частыми травмами из-за езды на самокатах являются различные ушибы и переломы. А причинами ДТП с участием электросамокатов и велосипедов чаще всего становятся:

несоблюдение ПДД;

отсутствие защитной экипировки и звуко-световых сигналов;

использование наушников и мобильных телефонов во время езды;

изначальная незаметность электросамокатов для других участников движения;

техническая неисправность тормозной системы;

невнимательность;

езда в нетрезвом виде.

Несмотря на то, что студенты и школьники ушли на каникулы, число обращений с травмами в связи с ездой на электросамокатах снизилось ненамного. По моему личному мнению, описанные в июльском стандарте 2022 года правила езды на электросамокатах, в частности, норму об ограничении скорости не более 25 км/час, не знает большинство жителей и гостей города. Врач-травматолог городской клинической больницы №7 Алматы Жасулан Аргынбаев

В одном из сервисов по прокату электросамокатов, который запустился в Алматы только 18 июня, посчитали: с момента запуска алматинцы проехали уже более 300 тыс. км на самокатах данного сервиса, средняя продолжительность поездки в Алматы составила 16 минут. Но, совершая более частые и короткие поездки, алматинцы нередко нарушают правила дорожного движения, создают неудобства пешеходам и другим участникам дорожного движения. Большое количество из этих случаев происходит с участием несовершеннолетних, управлявших самокатами или мопедами, дети получают травмы.

Мы своим пользователям рекомендуем при переходе дороги спешиваться с самоката. Мы идем по консервативной модели во всех городах и странах, где мы присутствуем. Самокат – не развлечение, а транспорт. Основные ошибки по нашей практике таковы, что люди любят ездить на самокате вдвоем, хотя самокат рассчитан на определенный центр тяжести, и второго человека может выкинуть с самоката. Также люди переезжают дороги на самокате, хотя мы советуем переходить их пешком, катить самокат рядом. Мы считаем, что количество инцидентов с электросамокатами зависит от характера и менталитета жителей города, а также от наличия велоинфраструктуры. Руководитель по внешним связям Whoosh Даниил Капцан

Акимат Алматы постепенно развивает культуру электросамокатов – очерчивает по городу места для их парковки, полицейские проводят профилактические разъяснительные мероприятия, но безопасного сосуществования автолюбителей, самокатчиков и пешеходов можно будет добиться только в том случае, когда каждый, кто управляет самокатом, будет чувствовать ответственность за себя и за других участников дорожного движения.

Это необходимость, продиктованная временем. Эти нормы будут гарантом безопасности участников дорожного движения. И, конечно же, ситуация изменится, когда вступят в силу поправки в Закон РК «О дорожном движении», где четко будут прописаны как права, так и обязанности лиц, управляющих электросамокатами, а также, как следствие, изменения коснутся ПДД и КоАП РК. Салтанат Азирбек

Фото: Zakon.kz