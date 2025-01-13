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Общество

К автолюбителям Алматы обратились с призывом

К автолюбителям Алматы обратились с призывом, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 11:29 Фото: freepik
Полицейские Алматы призывают водителей использовать автокресла, чтобы защитить самых уязвимых участников дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

В городском департаменте полиции участникам дорожного движения напомнили о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, в том числе о необходимости использования специальных детских удерживающих приспособлений. Цель – минимизация травматизма вследствие дорожно-транспортных происшествий.

"Всего с начала года на дорогах Алматы зарегистрировано 1511 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых погибли четыре ребенка, травмировано более 1600 детишек. Эти цифры должны вызывать обеспокоенность и тревогу. Очень важно понимать, что необходимость перевозки детей в автокреслах – это не прихоть, это требования, которые являются гарантией безопасности самых маленьких участников дорожного движения", – уточнил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

В ходе профилактических мероприятий сотрудники полиции раздают автолюбителям тематические памятки и обращают внимание взрослых на проблему дорожно-транспортного травматизма среди детей.

"Безопасность детей на дорогах зависит, прежде всего, от нас самих. Многие родители утверждают, что не покупают кресло для перевозки ребенка, так как дети очень быстро из них вырастают. Но на самом деле можно приобрести трансформирующиеся устройства для перевозки детей, так сказать, "на вырост", – отметил Тимур Ногайбаев.

Он призвал автолюбителей южной столицы заботиться о своих детях и думать об их безопасности заранее.

10 января 2025 года полиция Алматы напомнила жителям и бизнесменам размеры штрафов за нарушение запрета на курение кальяна.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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