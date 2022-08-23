«Super Bol» VS «Женис»: 60 скаутов со всего мира, выступление Ninety One, один из лучших международных арбитров

В эти выходные на «Астана Арене» прошел грандиозный финал проекта Super Bol, где молодые таланты, отобранные со всех уголков Казахстана, объединились против профессионалов из легендарного столичного клуба «Женис».

Команды сыграли вничью в основное время (2:2) и Super Bol одержал яркую победу в серии пенальти (5:6). Болельщики получили невероятные эмоции, на поле царил дух соперничества и противостояния. Отметим, что партнером проекта выступил главный спонсор спортивных эмоций – компания 1XBET.

Мы поздравляем участников Super Bol c победой! Одной из главных миссий 1XBET является развитие спорта в стране и поддержка наших спортсменов. Мы рады, что стали частью этой инициативы и выступили спонсорами проекта. Super Bol – отличная школа для новых талантов! Надеемся, что молодые футболисты продолжат свой путь и принесут новое дыхание казахстанскому футболу, – заявили представители компании.

За игрой наблюдали свыше 60 скаутов, среди которых были замечены технический директор «Челси» Клод Макелеле, специалисты итальянского «Торино» и московского «Спартака», а также представители почти всех клубов казахстанской премьер-лиги. В итоге три суперболовца получили предложение от профессиональных клубов: атакующий полузащитник Алибек Жардемов подпишет контракт с «Актобе», «Аксу» забирает к себе защитника Жаксылыка Кенжебаева и «Мактаарал» хочет подписать капитана команды, нападающего Дунайбека Аянхана.

Моя работа в «Челси» заключается в том, чтобы наблюдать за молодыми талантами и дать им возможность построить свою карьеру. Именно поэтому я с удовольствием принял предложение и приехал в Казахстан на этот матч. Также хочу отметить, что я – живой пример такого проекта. Когда-то и меня заметили и протянули мне руку в мир профессионального футбола, – поделился мнением о проекте Клод Макелеле журналисту Qazsport.

Игра была полна неожиданностей: первыми счет открыли «Super Bol» – на 32-й минуте гол забил Алибек Жардемов. После нападающий «Жениса» Саян Муканов (на 81-й, 84-й минутах) отметился дублем и вывел вперед столичный клуб. Уже на 90-й минуте Дунайбек Аянхан сравнял счет.

Зрителей финала ждал не только яркий матч, но и целая шоу-программа с участием популярной группы Ninety One. Ребята разогрели толпу болельщиков и исполнили свои хиты.

Самое главное, что зрители сегодня увидели качественный футбол. Мы благодарим всех болельщиков, которые пришли и подарили этот праздник нашим ребятам. Этот матч, безусловно, был дружеским, поэтому мы сразу решили, что ничьей быть не может, и поэтому разыграли пенальти в конце. Значимое событие для всех нас то, что этот матч посетили и наблюдали онлайн скауты со всего мира. У нас уже есть хорошие предложения, думаю, что приглашения будут поступать еще, так как матч будут оценивать в ближайшие дни, – поделился эмоциями после игры Давид Лория, генеральный менеджер проекта Super Bol.

Напомним, что в рамках проекта Super Bol по развитию казахстанского футбола в финал прошли 25 игроков из разных регионов страны. Они сыграли с лучшими профессиональными командами Казахстана и показали крутые результаты.

Желаем коллективу успеха и ярких побед! Поддержим отечественный футбол вместе с главным спонсором спортивных эмоций – 1XBET!

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