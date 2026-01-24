Полицейские СКО помогли водителю "Газели", съехавшей в кювет

Рано утром на трассе Мамлютка – Костанай произошло ДТП: "Газель" съехала в кювет и опрокинулась, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром 21 января на 8-м километре автодороги Мамлютка – Костанай автомобиль "Газель" без груза опрокинулся в кювет. Машина следовала из Костаная в Петропавловск.

За рулем находился 36-летний житель Актюбинской области. Он не пострадал.

На место прибыли сотрудники административной полиции Мамлютского района. Они обеспечили водителю обогрев и горячее питание, а также обратились в дорожно-эксплуатационный участок №67. Предприятие направило тяжелую технику, с помощью которой грузовик вернули на трассу.

Во время работ полицейские обеспечивали безопасность дорожного движения.

В полиции напомнили водителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность зимой. При плохой видимости, наледи и снежных заносах особенно важно соблюдать скоростной режим и требования ПДД.

