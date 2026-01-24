#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
503.35
590.63
6.62
События

Полицейские СКО помогли водителю "Газели", съехавшей в кювет

автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 12:38 Фото: ДП СКО
Рано утром на трассе Мамлютка – Костанай произошло ДТП: "Газель" съехала в кювет и опрокинулась, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром 21 января на 8-м километре автодороги Мамлютка – Костанай автомобиль "Газель" без груза опрокинулся в кювет. Машина следовала из Костаная в Петропавловск.

За рулем находился 36-летний житель Актюбинской области. Он не пострадал.

На место прибыли сотрудники административной полиции Мамлютского района. Они обеспечили водителю обогрев и горячее питание, а также обратились в дорожно-эксплуатационный участок №67. Предприятие направило тяжелую технику, с помощью которой грузовик вернули на трассу.

Во время работ полицейские обеспечивали безопасность дорожного движения.

В полиции напомнили водителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность зимой. При плохой видимости, наледи и снежных заносах особенно важно соблюдать скоростной режим и требования ПДД.

22 января водитель в Алматы снесла 12 деревьев, заехала на гору и провалилась в яму.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Автобус с пассажирами упал в кювет на трассе Кызылорда – Караганда – Шидерты
22:22, 07 ноября 2025
Автобус с пассажирами упал в кювет на трассе Кызылорда – Караганда – Шидерты
Автобус с гражданами Таджикистана съехал в кювет в Костанайской области
21:29, 12 февраля 2024
Автобус с гражданами Таджикистана съехал в кювет в Костанайской области
Вылетел в кювет: двое человек погибли на трассе в Костанайской области
00:22, 19 ноября 2023
Вылетел в кювет: двое человек погибли на трассе в Костанайской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: