Зоопарк Алматы выступил с хорошей новостью

Администрация зоопарка Алматы обратилась 23 января 2026 года с отличной новостью к посетителям. Как оказалось, в парке родилась пара камерунских козлят: мальчика назвали Бим, девочку – Изюминка. Сейчас малыши с родителями находятся в зимнике, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточняют, что обычно рассказывают о пополнении весной, когда чаще всего появляются малыши:

"Но в 2026 году камерунские козы решили нас приятно удивить. 2 января у самца Наурыз и самочки Ханайым родилась очаровательная парочка козлят. Мальчика назвали Бим, а девочку – Изюминка".

Фото: Instagram/almatyzoo

Далее отмечено, что для родителей это уже второй приплод.

Сейчас все семейство находится в теплом зимнике, а с наступлением тепла малышей можно будет увидеть на экспозиции.

С 15 января 2026 года в зоопарке Алматы стоимость входных билетов изменилась. О ценах на сегодняшний день можно узнать по этой ссылке.