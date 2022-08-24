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В WhatsApp появится новая функция

Статус в сети для избранных: в WhatsApp появилась новая функция Фото: unsplash
В мессенджере WhatsApp скоро появится долгожданная функция – пользователи смогут выбирать, кто может видеть, когда они находятся в сети, передает Zakon.kz.

Как пишет WABetaInfo, команда мессенджера закончила разработку этой функции.

Разработчики WhatsApp обещают, что новая функция в скором времени будет доступна для бета-версий мессенджера (Android, iOS и ПК).

О том, что пользователи WhatsApp смогут скрыть свой статус в сети, стало известно еще в начале июля.

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