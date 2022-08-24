Астрологи назвали худших родителей по знаку зодиака

По мнению астролога Алены Шевчук, два знака зодиака претендуют на печальный титул «самые плохие родители» – если одни буквально не дают свободно дышать своим детям из-за гиперопеки, то другие лишь изображают идеального папу или хорошую маму на публике, передает Zakon.kz.

Как отметила эксперт по звездам порталу FTimes.ru, худшими мамами и папами считаются рожденные под такими созвездиями, как Рак и Весы.

Рак

Раки должны быть в курсе всего, так как привыкли к постоянному контролю. Представителей данного знака не интересует статус многодетных родителей, им вполне достаточно одного ребенка. Раки настолько сильно окружают свое чадо вниманием и заботой, что тому становится не по себе от гиперопеки.

Раки вовсе не понимают значение выражения «личные границы» и даже не догадываются о том, что их не стоит нарушать. Им сложно объяснить, что это такое. Рожденные под данным созвездием бесцеремонны и запросто могут вмешаться в личную жизнь своего взрослого ребенка, в результате чего вокруг их отношений много ссор и выяснения отношений.

Астролог советует Ракам-родителям научиться понимать, что чем взрослее ребенок, тем больше у него должно быть свободы. И только в таком случае есть вероятность того, что все конфликты останутся в прошлом.

Весы

Самые худшие родительские качества, которые только могут быть, присущи Весам. Особенно это касается тех представителей знака, которые появились на свет в октябре. Весы являются полной противоположностью Раков.

Зато на публике Весы могут без особого труда изображать идеального папу или хорошую маму. Зачастую это не так, так как они порой вовсе не знают и не интересуются тем, чем дышит их ребенок. Более того, некоторые представители этого зодиакального созвездия могут грубо относиться к своим детям.

Эксперт по звездам советует Весам научиться не только слушать, но и слышать своих детей, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

Также Весам важно научиться принимать детей со всеми недостатками и причудами. Помимо этого, представителям знака не стоит поднимать руку на своего ребенка, что бы тот ни сотворил. Любые конфликтные ситуации можно уладить при помощи диалога. Научитесь вести себя таким образом, чтобы ребенок вам доверял.

Новость по теме Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача

Ранее эксперты по звездам сообщили, что в ближайшие семь дней удача улыбнется лишь представителям двух знаков зодиакального круга.