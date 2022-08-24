Касым-Жомарт Токаев прибыл в Азербайджан
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан, передает Zakon.kz.
В аэропорту Баку главу нашего государства встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.
В рамках визита запланированы переговоры президентов Казахстана и Азербайджана в узком и расширенном форматах.
Ожидается, что главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов многогранного двустороннего сотрудничества.
По итогам переговоров будет подписан ряд казахстанско-азербайджанских соглашений.
О том, что Касым-Жомарт Токаев 24 августа по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом посетит Баку, стало известно 18 августа.
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