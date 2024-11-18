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Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию

Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 20:01 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 18 ноября прибыл с официальным визитом в Сербию, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Акорда, в аэропорту Белграда главу государства встретил президент Сербии Александр Вучич.

Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 20:01

Фото: akorda.kz

"В воздушном пространстве Сербии борт главы нашего государства сопровождали истребители военно-воздушных сил принимающей страны. Центральным пунктом программы визита станут переговоры на высшем уровне. Президенты обсудят перспективы взаимодействия двух государств в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах", – говорится в сообщении.
Сербия, визит Токарева в Сербию , фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 20:01

Фото: akorda.kz

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений. Также запланирована встреча с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.

Сербия, визит Токаева в Сербию , фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 20:01

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что президент Казахстана направил телеграмму поздравления султану Омана. По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Хайсама бен Тарика Аль Саида и его соотечественников с Национальным днем султаната Омана.

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