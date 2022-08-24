Токаев наградил Алиева орденом «Алтын Қыран»
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении орденом «Алтын Қыран» Ильхама Алиева, передает Zakon.kz.
За особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой наградить орденом «Алтын Қыран» Алиева Ильхама Гейдар оглы – президента Азербайджанской Республики, – говорится в тексте документа.
Указ вводится в действие со дня подписания.
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