Политика

Токаев наградил президента Монголии орденом "Алтын Қыран"

президенты Казахстан и Монголии, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 16:31 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха орденом "Алтын Қыран", сообщает Zakon.kz.

Токаев в своей речи подчеркнул, что вручение высшей государственной награды президенту Монголии в ходе исторического визита в нашу страну отражает глубокое уважение к нему со стороны казахского народа.

"Мы знаем и уважаем вас как мудрого, компетентного и опытного политика. В Казахстане высоко ценят ваш самоотверженный труд во благо процветания Монголии. Под вашим дальновидным руководством страна стремительно развивается, достигнув впечатляющих успехов. По Вашей инициативе реализуются инновационные проекты в различных сферах. Национальная экономика демонстрирует устойчивый рост, повысилось благосостояние народа, упрочился международный авторитет страны. Уверен, что под вашим руководством монгольский народ продолжит поступательное движение по пути прогресса", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что между странами установлены отношения, основанные на узах истинной дружбы и взаимного уважения.

"Ваша деятельность во главе правительства способствовала расширению экономического сотрудничества между нашими странами. Ныне, будучи президентом, вы придали новый импульс этой работе. Благодаря совместным усилиям мы вывели казахско-монгольское взаимодействие на уровень стратегического партнерства. Несомненно, достигнутые сегодня договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению нашей дружбы. В нынешнее нестабильное время сближение наших государств приобретает особенно важное значение и отвечает интересам обеих сторон. Вы внесли значительный вклад в упрочение двусторонних связей. Поэтому мною принято решение вручить вам высшую государственную награду Казахстана – орден "Алтын Қыран". Это знак особого уважения казахского народа к вам и всему братскому народу Монголии. Путь крепнут узы дружбы между нашими странами, – заявил глава государства.

"Алтын Қыран" – знак высшей степени отличия Казахстана. Этим орденом награждаются граждане за исключительные государственные заслуги перед РК. Кандидатуры для награждения определяются президентом страны.

Ухнаагийн Хурэлсух поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за высокую награду и выразил готовность приложить все усилия для дальнейшего развития дружественных отношений с Казахстаном.

Акорда раскрыла детали переговоров Токаева и Хурэлсуха в расширенном составе

Также президенты Казахстана и Монголии провели переговоры в узком составе. Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух обсудили развитие стратегического партнерства.

Анастасия Московчук
