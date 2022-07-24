Токаев наградил короля Саудовской Аравии орденом «Алтын Қыран»
Фото: akorda.kz
За большой вклад в укрепление дружбы и партнерства между Казахстаном и Саудовской Аравией президент Касым-Жомарт Токаев наградил Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда высшей государственной наградой нашей страны – орденом «Алтын Қыран», передает Zakon.kz.
Как сообщает Акорда, в рамках программы официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в Джидду состоялась торжественная церемония передачи ордена саудовской стороне.
Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду 23 июля.
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