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Токаев наградил короля Саудовской Аравии орденом «Алтын Қыран»

президент РК Фото: akorda.kz
За большой вклад в укрепление дружбы и партнерства между Казахстаном и Саудовской Аравией президент Касым-Жомарт Токаев наградил Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда высшей государственной наградой нашей страны – орденом «Алтын Қыран», передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, в рамках программы официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в Джидду состоялась торжественная церемония передачи ордена саудовской стороне.

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Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду 23 июля.

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