Молодая алматинская семья с четырьмя детьми совершила автотрип по США и Европе

Накануне семья ассоциированного профессора из Алматы Мадины Ашиловой вернулась из автотрипа по США и Европе. Этим летом они в общей сложности проехали 13 стран и намотали 24 тыс. км. Теперь мечтают совершить кругосветное автопутешествие и побить мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

– Мадина, когда и как пришла вам в голову идея кругосветного автопутешествия, тем более с маленькими, несовершеннолетними детьми? Не страшно было брать их с собой?

– Идея пришла пару лет назад, когда я стала руководителем одного из научных проектов Министерства образования и науки о трансформации ценностей казахстанской системы высшего образования в условиях поликультурного и глобализирующегося мира. Нужно было снять документальный фильм о том, как меняются ценности современных студентов под влиянием глобализации, а сегодня еще добавилась и пандемия коронавируса.

Фото: из личного архива Мадины Ашиловой

Предполагались зарубежные командировки, но в таком случае я могла посетить только три иностранных вуза. Для документального фильма это слишком мало, поэтому мы решили выбрать автоформат и за те же средства посетить семь вузов, включая знаменитый университет Беркли в Сан-Франциско, Стэнфордский университет, Колумбийский университет в Нью-Йорке, а также вузы в Калифорнии, Техасе, Аризоне и Джорджии. Это дало нам гораздо больше материала, порядка 20 разных интервью с учеными и студентами, соответственно, прибавило масштаб документальному фильму.

Таким образом, в мае-июне этого года автомобильный путь в США – от Сан-Франциско до Нью-Йорка – стал возможным благодаря данному проекту. И совершенно случайно так получилось, что наш маршрут прошел от одного побережья Атлантического океана к другому побережью. В общей сложности в США мы проехали 6,5 тыс. км.

Мы достигли своей цели и добрались до Атлантического океана

– Фильм уже выпустили?

– Нет, он еще на стадии монтажа. Но мы решили не останавливаться на этом и решили дальше совершить путешествие на автомобиле. С этой задумкой в июле этого года выехали из Алматы в Испанию. Наша основная цель была достигнуть побережья Атлантического океана, который месяцем ранее мы видели в Южной Каролине и Нью-Йорке. США дали нам большой опыт езды по международным трассам. Поэтому мы ничуть не опасались и решили взять с собой детей.

- Сколько у вас детей?

- Пятеро. Но с нами поехали четверо, кроме самого старшего - Еркебулана, ему 12 лет. Затем дочь Аруна - 11 лет, сыновья Санжар - 9 лет, Алимжан - 6 лет и Абунасыр - 4 года. Они были с нами.

Фото: из личного архива Мадины Ашиловой

В итоге второе путешествие заняло почти месяц. За это время мы посетили 12 стран – Россию, Латвию, Литву, Польшу, Германию, Нидерланды, Бельгию, Францию, Испанию, Италию, Австрию, Чехию – и намотали 17,5 тыс. км. Главное, добрались до планируемой точки – города Сан-Себастьян в Испании, который лежит в Бискайском заливе, выходящем в Атлантический океан.

– С какими трудностями вам приходилось сталкиваться в пути?

– Первой сложностью стало открытие Шенгенской визы. От нас разные консульства требовали бронирование отелей и авиабилетов. На наши доводы о том, что у нас будет автопутешествие и нам авиабилеты ни к чему, а также то, что мы берем с собой палатки и планируем отдых в разных кемпингах, а не в отелях, отвечали, что в таком случае одобрение мы вряд ли получим.

Устав от бесконечных споров, мы обратились в турагентство, которое забронировало нам и билеты, и разные номера. Когда забирала паспорт в консульстве Италии, девушка-оператор уточнила: «А вы же точно собираетесь лететь на самолете?». Я ответила: «Нет, мы поедем на машине». На что она уверенно заявила, что нас на машине не пустят. Но она ошибалась, Латвия без всяких проблем запустила нашу машину в Евросоюз.

Вторая сложность – это неопределенность ситуации на границе. Казахстанско-российскую границу близ Актобе мы прошли довольно быстро, а вот на границе России с Евросоюзом все сложно. Раньше мы бы проехали через Украину, это самый близкий путь в Европу, но сегодня это уже не вариант.

Думали о Беларуси. Но, как выяснилось, Беларусь не пропускает легковые авто из Казахстана. Это нам сказали разные дальнобойщики по дороге. Пришлось брать севернее. Самым ближайшим пунктом к Москве стал КПП «Бурачки» на границе России и Латвии. Но там просто огромнейшая очередь.

Приехав туда к вечеру, мы оформили Зеленую карту, залили полный бак бензина и решили немного отдохнуть. Заняли очередь на границе и сказали, что вернемся к утру. В 6 утра водитель БМВ, стоявший позади нас в очереди, буквально нас не вспомнил. Пришлось вставать в очередь заново. За ночь приехало еще порядка 15 авто. Впереди нас, таким образом, оказалось около 40 машин. А пропускная способность границы – всего 2-3 авто в час. Это было связано с тем, что половину очереди составляли украинские машины, а их детально проверяли, отправляя на рентген и заставляя заполнять массу документов. Плюс машины с российскими номерами въезжали без очереди, якобы «свои».

Фото: из личного архива Мадины Ашиловой

Таким образом, нам нужно было еще почти сутки ждать, чтобы подошла наша очередь на контрольно-пропускном пункте. Но было очень жарко, запасы еды почти закончились, второй день подряд ночевать в машине уже не хотелось. В итоге к обеду я пошла к пограничнику объяснять ситуацию.

К моему удивлению, к нам отнеслись очень доброжелательно и пропустили без очереди вместе с российскими автомобилями. Впрочем, как оказалось, это вполне объяснимо, ведь Казахстан входит в Таможенный союз с Россией и мы можем беспрепятственно пересекать границы наравне с россиянами.

Другая сложность была в том, что в Европе, как оказалось, многие не говорят по-английски. Хорошо владеют языком в отелях, на экскурсиях и в ресторанах… Но когда нам понадобилось поменять масло в двигателе, ни в одном СТО в Париже, Италии и Австрии мы не нашли переводчика. Объясняясь буквально на пальцах и с помощью телефонного словаря, мы поняли, что так просто ремонт машины в Европе не делают. Нужно заранее записываться (от 2 недель до месяца) и в итоге выложить круглую сумму. Замена масла во французской столице обошлась бы нам в 300 евро. Поэтому мы решили переждать и поменяли масло потом в Москве, что вышло гораздо дешевле.

Очень удивили московские казахи

– В путешествиях, особенно дальних, происходят всякие истории. Были ли у вас интересные случаи?

– Конечно. Расскажу случай, произошедший в Германии, в Ганновере. Приехав ночью, где-то в центре города сняли номер в отеле. Рано утром с супругом и старшей дочерью отправились искать магазин. Не нашли. Но зато наткнулись на большой торговый центр, внутри которого был супермаркет. Набрали продуктов для завтрака и в дорогу, а когда шли назад, заблудились.

В Ганновере множество красивых, но кривых улиц, и найти свой отель оказалось сложно. Походив кругами, дочь вдруг увидела ночную вывеску отеля. Подойдя ближе, мы заметили бегающих посреди улицы наших сыновей. Оказывается, они вышли сразу вслед за нами посмотреть, в какую сторону мы пойдем, и дверь захлопнулась. Так наши маленькие мальчики в одних шортах больше часа бегали по улице, искали нас. Младший даже заплакал, увидев нас. Столько счастья было после воссоединения семьи.

Еще был случай в Ментоне, во Франции. Мы приехали на пляж уже ночью, а отели все были дорогими – от 250 евро за ночь. Жалко было уезжать, так и не искупавшись, поэтому решили заночевать в машине на парковке.

Фото: из личного архива Мадины Ашиловой

Рядом с нами стоял Мерседес. После полуночи возле этой машины стала ругаться молодая пара. Девушка с парнем что-то кричали друг на друга по-французски и так громко, что я долго не могла уснуть. Подумала даже, может, выйти и попросить тише выяснять отношения? Сначала боялась их напугать, ведь вряд ли они могли подумать, что внутри нашей машины кто-то есть, а после пришел еще один парень-француз и они уже ругались втроем. Впервые в своей жизни мы уснули под звуки французской ругани. Благо, языка я не знаю и даже представить не могу, что они друг другу наговорили.

Удивили очень московские казахи, с такой теплотой встретили нас, будто мы близкие родственники. Приготовили бешбармак, плов, пельмени и куырдак в дорогу. Было очень приятно. К слову, в гости нас также звали казахстанцы в Барселоне, Ренне и Вене. Но, к сожалению, маршрут сложился не очень удобным способом, поэтому мы проехали мимо.

В Европе все знают о Казахстане, а в США многие даже не слышали о нас

– Мадина, что думают о Казахстане и казахстанцах в Соединенных Штатах и Европе, знают ли они что-нибудь о нашей стране?

– В США о Казахстане многие даже не слышали. Приходилось открывать карту и буквально на карте показывать людям, где расположена наша страна.

После мы уже показывали фотографии наших достопримечательностей, и американцы с удивлением обнаруживали, что где-то в степях Евразии может быть так красиво. Если кто-то и слышал о Казахстане в Америке, то, как правило, из фильма «Борат», либо как о стране с большими запасами нефти и газа.

В Европе все по-другому, там о Казахстане знают все, но имидж нашей страны, скорее, негативный, чем позитивный.

– Почему?

- Я сама об этом долго думала и не могла понять, почему. Одни считают нас придатком России, наверное, из-за общего советского прошлого. Других пугает окончание «стан», и наряду с Узбекистаном, Афганистаном, Туркменистаном считают, что наша страна закрыта и крайне враждебна к женщинам и иностранцам.

Но вот они видят нас и стереотипы их рушатся. Спрашивают нас: «А вы можете водить авто?». «Конечно! У нас много женщин в Казахстане за рулем», – отвечаю я. «Легально?» – «Абсолютно легально». И таких странных, на мой взгляд, вопросов, было достаточно.

Многие европейцы наслышаны о наших богатствах – нефти, газе, минеральных ресурсах, но также они знают о коррупции и авторитаризме в стране.

Как итог, ни в США, ни в Европе не сформирован объективный взгляд на Казахстан. Нам нужно приложить еще немало усилий, прежде чем за рубежом начнут воспринимать нас не как потенциальных в будущем мигрантов или беженцев из Центральной Азии, а как свободных и самодостаточных людей.

Особенно сильно соскучились по казахским тоям

– Сильно скучали по Казахстану во время трипов? Кого и что особенно вспоминали?

– Вот не поверите, но особенно сильно соскучились по тоям. Нигде – ни в Америке, ни в Европе – не видели таких тоев, как у нас. Столько близких людей, столько друзей, столько веселья и столько еды, особенно мяса.

Фото: из личного архива Мадины Ашиловой

– Путешествие из Алматы до Испании и назад обошлось нам в сумму чуть более двух миллионов тенге. И это при том, что у нас крайне неэкономичная машина – внедорожник. Также из-за маленьких детей нам время от времени приходилось останавливаться в отелях, которые стоили 75-125 евро за ночь.

Заправлялись мы в основном газом, так как он вдвое дешевле, чем бензин. Газ в Европе стоит 0,7-1,2 евро, бензин – 1,8-2,2 евро за литр. В итоге на топливо мы потратили около миллиона тенге. Второй миллион – это отели, кафе и множество снэков, которые мы покупали по дороге в супермаркетах.

– Правда ли, что вы теперь хотите совершить кругосветное автопутешествие с семьей?

– Да, это так. Во-первых, хочется закончить начатое. До полной кругосветки остался отрезок из Алматы до Дальнего Востока. Я планирую также заехать в Монголию, побывать на озере Байкал и добраться до побережья Тихого океана во Владивостоке.

Во-вторых, есть в планах поставить рекорд Гиннесса следующим летом. Он будет связан с автопутешествиями и призывом к спасению озера Балхаш.

В-третьих, я бы хотела поставить еще и мировой рекорд. Люди по дороге везде удивляются: как вы могли проехать столько? Скажем, 8 тысяч км. Оно и понятно. Их страна вдоль и поперек занимает всего 800 км, поэтому им представить себе 8 тысяч очень сложно.

А для нас это путешествие было достаточно легким. Я уверена, что могу больше. Изучив мировые авторекорды, мне хотелось бы побить один из них и вписать наш Казахстан в число лидеров в этой сфере.

Но для этого нужна поддержка. Пока я реализую проекты преимущественно за собственный счет, и уходит время, ведь нам надо заработать и накопить нужную сумму. Поэтому поездку на Дальний Восток, думаю, пока отложить на следующий год.