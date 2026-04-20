8-сантиметрового червя извлекли из головы женщины в Китае
Уникальную процедуру провели в одной из клиник провинции Гуандун, передает издание South China Morning Post.
Известно, что у пациентки долгое время наблюдались необъяснимые проблемы со здоровьем. Женщина несколько лет жаловалась на онемение кожи головы и конечностей, повышенную чувствительность к холоду и приступы судороги. Первые симптомы дали о себе знать сразу после операции на позвоночнике в 2021 году, но их причина оставалась непонятной.
Диагноз удалось установить после нейровизуализации: невролог обнаружил характерный "туннелеобразный" след в тканях мозга, указывающий на перемещение паразита. После операции больной стало значительно лучше.
Фото: South China Morning Post
Врачи предположили, что появление паразита связано с пережитой в молодости травмой. Пациентка вспомнила: когда она была подростком, мать поймала в дикой природе лягушку и вставила лапку ей в полость рта, пытаясь вылечить зубную боль.
Чаще всего подобные случаи связаны с паразитарными инфекциями, при которых яйца гельминтов проникают в организм с грязной водой, сырыми или плохо обработанными продуктами.
После попадания в организм паразиты могут распространяться в кровотоке или через ткани, достигая центральной нервной системы. Некоторые виды способны преодолевать гематоэнцефалический барьер и вызывать поражение мозга, включая воспаление, судороги и неврологические нарушения.
Эксперты подчеркивают, что подобные инфекции считаются редкими, однако риск повышается при употреблении сырой воды и использовании непроверенных методов лечения.
Ранее мы писали, что в Алматы религиозная процедура привела к тяжелым осложнениям у мальчика.