Мигрант украл в мегаполисе электросамокаты на сумму более 9 млн тенге

В Москве (Россия) сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении электросамокатов на 1,5 млн рублей (9 млн 226 тыс. 35 тенге). Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, задержанным оказался 30-летний приезжий мужчина. В ГУ МВД пояснили, что в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась индивидуальный предприниматель.

"Предварительно установлено, что женщина, находясь на территории одного из торговых центров, расположенных на 19-м км МКАД, приобрела электросамокаты общей стоимостью 1,5 млн рублей. Затем она заказала доставку купленных транспортных средств в город Орел, которую должен был осуществить нанятый ею водитель. В дальнейшем выяснилось, что по пути следования товар был перегружен в другой автомобиль и похищен", – рассказали в полиции.

В ГУ МВД добавили, что злоумышленник ввел в заблуждение заказанного заявителем перевозчика, перегрузил товары в другой автомобиль и скрылся.

Все похищенные электросамокаты обнаружены, изъяты и будут возвращены законному владельцу. Подозреваемый арестован.

