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Всемирный банк считает Казахстан надежным партнером

Всемирный банк Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Татьяной Проскуряковой, передает Zakon.kz.

Стороны обсудили меры поддержки реформ развития в Казахстане со стороны Всемирного банка. В рамках этой работы подготовлен совместный проект, содержащий перечень конкретных шагов.

Так, реализация проекта предусматривает усиление рыночной конкуренции в секторе телекоммуникаций, повышение целостности сектора цифровых технологий и поддержку развития цифровой экономики.

Кроме того, предусмотрены меры по совершенствованию конкуренции и прозрачности в госзакупках, улучшению работы банковского сектора, усилению мер по борьбе с коррупцией, развитию агломераций, а также более экологичному и эффективному производству энергии.

В текущих условиях данный проект очень важен для Казахстана. Он обеспечит поддержку принимаемых антикризисных мер и реализации нового экономического курса страны.Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

В свою очередь Татьяна Проскурякова отметила, что Всемирный банк воспринимает Казахстан в качестве надежного партнера, поэтому готов продолжать взаимовыгодное сотрудничество.

Мы заинтересованы в том, чтобы правительство Казахстана достигало поставленных целей. Считаю, что у нас есть большие перспективы по многим направлениям, – сказала Татьяна Проскурякова.

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Подводя итоги встречи, глава правительства поручил Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами активизировать согласование матрицы реформ.

Ирина Лукичева
Всемирный банк Смаилов Алихан Казахстан
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