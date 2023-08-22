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Законодательство РК

Смаилов провел переговоры с региональным директором Всемирного банка

Смаилов провел переговоры с региональным директором Всемирного банка Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел переговоры с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Татьяной Проскуряковой, сообщает Zakon.kz.

Стороны детально обсудили реализацию перспективных проектов, направленных на развитие транспортно-логистической инфраструктуры республики, улучшение экологического состояния региона Аральского моря, ускорение цифровизации и т.д.

Как отметил Алихан Смаилов, правительство придает большое значение взаимодействию со Всемирным банком в рамках Рамочной стратегии партнерства на 2020-2025 годы, способствующей дальнейшему развитию экономики республики.

Кроме того, обозначена важность продолжения программы совместных экономических исследований, ставшей эффективным аналитическим и консультационным инструментом.

"В целом правительство Казахстана выражает готовность к углублению партнерства с банком по самому широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес", – сказал премьер-министр.

В свою очередь Татьяна Проскурякова подтвердила заинтересованность Всемирного банка в реализации новых проектов в Казахстане.

"У нас сформирована очень хорошая программа. В прошлом году мы проводили обзор нашего портфеля по республике и убедились, что у нас очень эффективное взаимодействие по многим направлениям, много успехов. И я вижу огромные перспективы в развитии нашего сотрудничества", – сказала региональный директор ВБ.

Ранее министерство труда и социальной защиты населения РК совместно с экспертами Всемирного банка подготовили проект Методики определения размера минимальной заработной платы. Размер МЗП будет определяться исходя из медианной заработной платы и производительности труда. 

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